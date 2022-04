Code e incidenti a raffica a Treviso, giornata di passione sulle strade

Una giornata particolarmente difficile quella di oggi, venerdì 22 aprile, per gli automobilisti trevigiani. La mattinata, a causa dela pioggia intensa, è stata caratterizzata dal totale ingorgo del put: il traffico lungo la circonvallazione esterna, come spesso accade in condizioni analoghe, è andato completamente in tilt. Nel pomeriggio incidenti stradali, fortunatamente tutti senza feriti importanti, si sono verificati sempre a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia. Alle 15, lungo viale della Repubblica, di fronte all'ipermercato Panorama, un suv è finito su un fianco dopo essersi scontrato con un altro mezzo. In viale Montegrappa, poco dopo, stessa sorte anche per un furgone mentre lungo la Noalese un tamponamento ha coinvolto tre mezzi. Superlavoro per gli agenti della sezione infortunistica della polizia locale.