Incidente sul Put, traffico in tilt martedì mattina: «Città paralizzata»

Erano da poco passate le 6.30 di martedì mattina, 28 maggio, quando un tamponamento tra tre veicoli ha letteralmente mandato in tilt la viabilità sulle strade di Treviso. Dalle ricostruzioni della polizia locale intervenuta sul posto, a innescare l'incidente sarabbe stata un'Alfa Giulietta guidata dal 24enne C.M. di Treviso. Coinvolte anche una Renault Kajdar con a bordo il 48enne E.S. di San Donà di Piave e una Renault Twingo con al volante S.V., 48 anni, di Preganziol.

Traffico bloccato sul Put dal momento che le tre auto bloccavano la doppia carreggiata all'altezza di via Varco Santa Bona. Fortunatamente non ci sono stati feriti ma, per chi doveva muoversi in auto, è stata una vera e propria mattinata di disagi, accentuata dalla presenza del mercato settimanale del martedì in piazzale Burchiellati. Viabilità in tilt anche nelle strade dentro le Mura cittadine. Numerose le foto e i video condivisi sui social dagli automobilisti rimasti imbottigliati nel traffico. Tra le testimonianze raccolte c'è chi racconta: «Per andare dal Quartiere Latino a Selvana abbiamo impiegato oltre un'ora».