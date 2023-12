Assalto al negozio "Loschi", ritrovata l'auto usata come ariete

L'hanno ritrovata la notte scorsa, abbandonata in un parcheggio poco fuori le mura cittadine. E' la macchina, una 500 X, utilizzata per la spaccata di ieri, 15 dicembre, al negozio di abbigliamento "Loschi" di via Martiri della Libertà, nel cuore del centro storico di Treviso. La vettura, rinvenuta in nottata dai carabinieri di Treviso, è stata posta sotto sequestro per permettere gli accertamenti finalizzati a raccogliere ulteriori elementi di interesse investigativo. Le indagini dei militari dell'Arma proseguono a ritmo serrato con il coordinamento della locale Procura della Repubblica.

Il "colpo" era avvenuta all'alba di ieri. Poco dopo le 5 la banda di ladri aveva preso di mira il negozio utilizzando la 500 X, che era stata rubata poco prima, come ariete. Sfondata la vetrata i malviventi sono stati disturbati dal sia dall'allarme che dal dispositivo fumogeno e sono stati costretti ad abbandonare la scena con un bottino limitato (del valore di qualche migliaio di euro) in oggetti in esposizione, tra cui alcune borse.