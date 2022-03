«Torna con me o ti ammazzo»: irrompe, con un coltello in casa della ex

Non accettava la fine della relazione con l'ex fidanzata, a cui era stato legato negli ultimi cinque mesi: dopo essere stato allontanato quattro giorni fa, ha pensato bene di fare irruzzione nell'appartamento della donna, una barista romena di 32 anni, residente nella zona dello stadio Tenni, arrampicandosi su una grondaia fino al primo piano rialzato, armato di coltello. «Torna con me o ti ammazzo»: avrebbe detto lui, un connazionale di 35 anni, ex poliziotto in patria, oggi destituito per precedenti penali. L'inizio di lunghi minuti da incubo quelli vissuti lunedì mattina, poco dopo le 10, dalla straniera, proprio alla vigilia della giornata della donna, oggi 8 marzo. La 32enne è riuscita a distrarre l'ex fidanzato (l'aveva costretta inizialmente a posare il telefono cellulare per evitare che venissero avvisate le forze dell'ordine), a dare l'allarme ad un parente e a fuggire per strada, facendo poi perdere le proprie tracce. In zona sono intervenute le volanti della polizia e gli investigatori della squadra mobile di Treviso che hanno individuato e bloccato il 35enne alcune ore dopo mentre si trovava nella zona della stazione di Lancenigo di Villorba. Per lui sono scattate le manette: attualmente l'uomo si trova in carcere a Santa Bona.