Ragazzine "terribili" fermate dalla polizia: furti in un negozio, commessa presa a pugni

Dopo aver messo a segno un furto in un negozio del centro storico di Treviso hanno aggredito una commessa, colpita con un pugno al volto da una delle due responsabili di questa tentata rapina. Si tratta di due ragazzine, minorenni, entrambe studentesse e denunciate dalle volanti della polizia per tentata rapina.

L'episodio è avvenuto alle 9.50 circa di ieri quando la sala operativa della Questura è stata contattata da una commessa di un noto esercizio commerciale di Treviso, la quale ha riferito di un furto in corso da parte di due giovani ragazze. Giunta rapidamente sul posto, la volante ha immediatamente identificato le giovani le quali erano state sorprese poco prima dall’addetta alle vendite mentre cercavano di attraversare le barriere antitaccheggio dopo essersi impossessate di alcuni capi d’abbigliamento per un valore complessivo di circa 100 euro. Nel tentativo di guadagnare la fuga una delle due giovani ha colpito un violento pugno alla commessa, colpendola al volto prima di essere definitivamente fermata dagli agenti. Accompagnate in Questura, le due minori sono state denunciate in stato di libertà per il reato di tentata rapina impropria e dopo gli accertamenti di rito sono state riaffidate ai genitori.