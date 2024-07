Omicidio di Canizzano, concesso il nullaosta per il funerale di Vincenza Saracino

E' stato concesso oggi, 11 luglio, il nulla osta per la restituzione della salma alla famiglia e la fissazione delle esequie di Vincenza Saracino, la 50enne trovata morta mercoledì scorso all'esterno di un casolare di via Maleviste a Treviso, nel quartiere di Canizzano, a poche centinaia di metri dall'abitazione dove la donna viveva insieme al marito e alla figlia. Si resta quindi in attesa della fissazione dei funerali che probabilmente avverrà già domani.

Intanto si starebbe stringendo il cerchio intorno all'assassino. All'attenzione degli inquirenti ci sono il telefono cellulare di Vincenza, ritrovato a pochi metri dal cadavere, e i frame delle telecamere di video sorveglianza, comprese quelle che si trovano all'interno del sexy shop che la Saracino gestiva a Preganziol insieme al marito. E' nelle cerchia dei clienti abituali che gli inquirenti cercano il killer, un uomo - lo confermerebbe la forza con cui sono stata inferte le cinque coltellate al collo e la viso - che la vittima forse conosceva. E per questo i due avrebbero avuto quell'ultimo appuntamento, consumatosi in un casolare abbandonato. Ma sul motivo di quell'incontro e sul movente del delitto per ora regna il mistero.