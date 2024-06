Schiaffo ad una giovane ginnasta, condannato il direttore tecnico della Gymnasium

Avrebbe dato uno schiaffo ad una giovane ginnasta abusando così dei mezzi di correzione. Moira Ferrari, direttore tecnico della Palestra Gymnasium, è colpevole. Alla donna, difesa dall'avvocato Luigi Fadalti, sono stati inflitti in primo grado 2 mesi di reclusione (il massimo della pena è di 6 mesi) con la sospensione condizionale e la concessione delle attenuanti generiche. Dovrà versare alle parti lese (la ragazza, che la tempo dei fatti era minorenne e a sua madre, che ha presentato la denuncia) 4mila euro di provvisionale mentre l'entità del risarcimento dovrà essere quantificata in sede civile. L'avvocato delle parti civili Francesco Murgia avrebbe quantificato il danno in circa 30 mila euro.

Si è chiuso così oggi 24 giugno un processo che aveva creato molto scalpore in città così come anche all'interno del mondo della ginnastica artistica a livello nazionale. La Ferrari, nel 2017, era andata di fronte alla Procura Federale per lo stesso fatto e aveva chiuso i conti con la giustizia sportiva con un patteggiamento (senza incolpazione) che le aveva comminato una sospensione dalle attività della durata di una mese e 300 euro di multa. Oggi la condanna in sede penale che però non avrà ripercussioni: il reato infatti si prescrive tra qualche mese per cui l'allenatrice della Gymnasium non avrà neppure bisogno di fare appello e un'eventuale sanzione a livello sportivo non sarà applicata.

Il direttore tecnico della palestra trevigiana era accusata di aver 7 anni fa dato un ceffone, tanto forte da lasciare impresse sulle guance le cinque dita della mano, a una giovanissima atleta, alle prese con una serie di esercizi alla trave. All'ennesima incertezza, sfociata in una caduta, l'allenatrice della Gymnasium, una coach di livello nazionale della ginnastica artistica, si sarebbe avvicinato alla bambina e l'avrebbe colpita al volto. La Ferrari oggi avrebbe dovuto deporre ma si è limitata a delle dichiarazioni spontanee che non hanno dato all'accusa e all'avvocato di parte civile di fare delle domande. "Il bene delle ragazze è sempre stata la mia priorità" ha detto. Ma anche rivolto delle scuse formali alla giovane atleta e alla famiglia. Poi ha sparato contro le tante testimonianze che nel processo avevano non solo avvalorato la tesi della Procura ma erano arrivate a paventare che le violenze fossero stata un "sistema". In particolare si è scagliata contro un agente di pubblica sicurezza, al tempo dei fatti funzionario di polizia giudiziaria in Procura, che era anche il padre di una giovane, che avrebbe ricevuto dalla Ferrari un trattamento simile. "Mi disse - ha ricordato in udienza - che io sapevo benissimo il lavoro che faceva e che quindi ci sarebbero stati guai". Il riferimento è ad una indagine del 2012 aperta per maltrattamenti nei confronti di alcune giovanissime. Nel corso dell'inchiesta furono installate nella palestra anche delle telecamere nascoste, prive però del dispositivo di registrazione audio. E la denuncia di una delle presunte vittime venne archiviata.

Il giudice Iuri De Biasi non ha accolto la richiesta del pubblico ministero e dell'avvocato di parte civile per una riqualificazione dei fatti da abuso dei mezzi di correzione a maltrattamenti. Quello della Ferrari, hanno sostenuto, sarebbe stato un metodo che consisteva in punizioni fisiche e umiliazioni di tipo verbale. Alcune talmente gravi da segnare la psiche di atlete che avevano anche solo 8 anni. «La sentivo parlare con le ragazze e mi veniva da vomitare» aveva detto in aula un istruttore. «Gli schiaffi, le tirate per i capelli, le sberle alla nuca e le spinte erano all'ordine del giorno - rincara la dose un'altra istruttrice - erano metodi in cui francamente non mi ritrovavo al punto da lasciare il Gymnasium». «Lo faceva con tante atlete, quelle che paradossalmente le stavano più a cuore - è la deposizione dell'allenatrice della ragazza picchiata nel 2017 - ho visto tante bambine piangere».

Di particolare rilievo sarebbero state le dichiarazioni di tre atlete di ginnastica artistica che hanno frequentato, nei primi anni Duemila, il Gymnasium di Treviso e che avrebbero subito un trattamento "molto violento" da parte del direttore tecnico. Una aveva raccontato che «una volta stavo facendo un esercizio alla trave ma ero molto stanca e sono caduta. L’allenatrice mi ha detto “Avvicinati”. Sapevo che mi voleva dare una sberla, così mi sono tirata indietro sperando che la trave alta mi potesse fare da scudo ma il ceffone è arrivato lo stesso in volto». Un'altra aveva riferito di una barriera all’ingresso della palestra, che sarebbe stata costruita dall'allenatrice «per non far vedere come venivamo trattate». La terza aveva invece detto che «quando andavamo a fare i collegiali non potevo permettermi di sbagliare altrimenti mi diceva che la facevo vergognare. E prima dei campionati nazionali, a 10 anni, mi sono dovuta allenare con un dito del piede rotto». «Purtroppo - aveva riferito con amarezza una delle tre - tante voci e grida di aiuto negli anni non sono mai state ascoltate. C’è stato un sospetto in passato su questa allenatrice e siamo state chiamate a testimoniare davanti a un commissario di polizia. La cosa però è caduta perché tantissime ginnaste, soprattutto quelle che ancora si allenavano lì, non avevano detto la verità».

Il giudice ha invece trasmesso alla Procura gli atti relativi alla deposizione di Adriana Crisci, ex nazionale italiana che ha partecipato a varie edizioni dei campionati europei e ai giochi olimpici di Sidney 2000. La donna è indagata per falsa testimonianza.