Palpeggiò un bambino, condannato a 3 anni e 4 mesi

Il caso era scoppiato in via Bindoni a Treviso. L'uomo, un romeno di 60 anni che avrebbe assalito il piccolo presso una abitazione abbandonata, era stato allontanato dal nostro territorio nel 2019

Molestato a soli 6 anni da un uomo di 56, all'interno di una casa disabitata vicina alla propria abitazione. E' arrivato a conclusione il caso delle violenze sessuali sul piccolo, il figlio di una famiglia rom che risiede in via Bindoni a Treviso. Oggi si è aperto e chiuso il processo a I.F, il 60enne, accusato proprio di violenza sessuale per aver paleggiato con violenza i genitali del bambino durante un giorno d'estate del 2018. 3 anni e 4 mesi la condanna inflitta al romeno, con precedenti specifici, che nel luglio del 2019 era stato anche colpito da una ordinanza del Tribunale di Trieste che l'aveva allontanato dal territorio nazionale.

A far scattare le indagini sull'uomo, da tempo irreperibile, era stata la chiamata di un parente del bambino che, raccolta la testimonianza del piccolo tra lacrime e grida, aveva subito allertato la polizia che immediatamente aveva cercato di rintracciare l'aggressore che però era ormai fuggito lontano. Secondo le prime ricostruzioni avvenute sul posto la vittima sarebbe stata palpeggiata nelle parti intime dal 60enne, ben conosciuto nella zona e noto alle forze dell'ordine, oltre che per un precedente della stessa natura, anche per furti e reati contro il patrimonio. A tradire il rumeno sarebbe stato il suo soprannome, "Nello", usato per presentarsi al piccolo, primo dettaglio poi riferito agli agenti che dopo un mese di indagini avevano chiuso il cerchio intorno al presunto molestatore.

Era stato poi l'incidente probatorio, a cui il bambino era stato sottoposto nell'ottobre dello stesso anno, a incastrare Fainou. Di fronte al gip Gianluigi Zulian il piccolo aveva ripercorso tutto il dramma dell'aggressione, dicendo che il romeno lo avrebbe toccato «proprio lì e mi ha fatto anche male».