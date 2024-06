Abusa della nipotina di sette anni: condannato un 43enne

Nel novembre del 2012 avrebbe rivolto alla bambina, che al tempo aveva solo 7 anni, delle attenzioni "particolari", toccandola e baciandola nelle parti intime. Oggi 4 giugno l'uomo, un 43enne moldavo che si trovava a processo per atti sessuali su minorenne, è stato condannato in primo grado a 3 anni e 6 mesi. La Procura aveva invece chiesto una pena di 9 anni.

La storia, accaduta a Treviso, era emersa quando la giovanissima aveva confessato alla madre di essere stata molestata. L'uomo, che era lo zio paterno, quando la vicenda sarebbe accaduta lavorava come corriere. I rapporti fra le famiglie erano eccellenti: entrambe erano arrivate in Italia clandestinamente salvo regolarizzarsi una volta trovata occupazione. Poi il 43enne si era ritrasferito in Moldavia ma i contatti fra i due nuclei erano rimasti frequenti.

Una sera di novembre la madre della bambina riceve una telefonata dalla sorella che la prega di andare a Mestre, dove si trovava il marito che di lavoro trasportava pacchi fra l'Italia e il paese d'origine, e portarlo a casa perché aveva bevuto parecchio. Alla sera gli viene preparato il letto dove stava il fratellino più piccolo della bimba, nella stessa camera della presunta vittima. Il mattino dopo la confessione della piccola: «lo zio mi ha toccato, mi ha fatto del male». La famiglia della piccola decide un confronto con il parente ma questi nega l'accaduto. Qualche mese dopo la mamma, nel corso di una visita con la pediatra, si confida con il medico che a quel punto la sprona a presentare la denuncia.