Covid-19: quasi 700 positivi nella Marca, 13 in terapia intensiva

Sono 688 i nuovi positivi al Covid-19 registrati nella Marca oggi, 8 dicembre. Questo quanto emerge dal report pubblicato da Azienda Zero. Salgono a 140 i ricoverati in area non critica nella Marca (53 a Vittorio Veneto, di cui 21 in ospedale di comunità, 47 al Ca' Foncello di Treviso, 39 a Montebelluna e uno a Oderzo) mentre sono complessivamente 13 i pazienti in terapia intensiva (5 a Treviso, 4 a Vittorio Veneto, 2 a Conegliano e 2 a Montebelluna). Si registra purtroppo una nuova vittima (il conteggio sale a 1880 dall'inizio della pandemia).