Passeggero sul bus non vuole indossare la mascherina, interviene la polizia locale

L'episodio due giorni fa in piazzale Pistoia a Treviso. Il comandante della polizia locale di Treviso, Andrea Gallo: «Dal 1 gennaio ad oggi 115 interventi all’interno della stazione degli autobus e su via Roma»

«La stazione degli autobus a Treviso è oggetto di frequenti controlli, anche con l'unità cinofila antidroga». Così il comandante della polizia locale di Treviso Andrea Gallo, che ha fatto il punto dei controlli in via Roma e alla stazione: «Dal 1 gennaio ad oggi gli interventi all'interno della stazione degli autobus e su via Roma sono stati ben 115 a dimostrazione che la presenza della polizia locale in queste aree è assidua». Anche qualche giorno fa alcune pattuglie con l'ausilio dell'Unità cinofila hanno effettuato unmaxi controllo alla stazione dei bus non rilevando alcuna irregolarità ed identificando una decina di persone: «I nostri controlli sono sistematici e con l'arrivo del cane antidroga Luke ci concentriamo anche sulla presenza di eventuali spacciatori. L'attenzione è stata massima anche negli ultimi fine settimana».

Negli ultimi due week end i cosiddetti "pattuglioni" hanno fatto la loro comparsa in via Roma e all'interno della stazione bus soprattutto nelle ore più critiche, dalle 18 alle 20. «Grazie alla massiccia presenza di agenti è stato possibile garantire un rientro ordinato di migliaia di ragazzi che il sabato pomeriggio invadono la città -continua Gallo- Con Mom c'è sempre un'ottima collaborazione e una grande sinergia per garantire standard di sicurezza al massimo per tutti i viaggiatori e anche per gli stessi autisti e controllori».

Proprio due giorni fa la pattuglia del pronto intervento è stata inviata in piazzale Pistoia in quanto un utente era stato bloccato da un operatore Mom perché non voleva indossare la mascherina. «Interventi di supporto a Mom sono per noi la normalità -chiude il comandante- Si vuole infatti garantire sicurezza agli operatori e ai passeggeri che giustamente pretendono il rispetto delle regole sul trasporto pubblico».