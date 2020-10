Controlli dei carabinieri sulle arterie della Marca anche con l'aiuto dell'elicottero

Dalla mezzanotte di oggi, 28 ottobre, e per tutta la mattinata l’attività di prevenzione dei reati e controllo della circolazione stradale svolta dai militari dell’Arma si è concentrata nei pressi delle principali arterie viarie della Marca, in particolare nei territori delle Compagnie Carabinieri di Treviso, Castelfranco Veneto e Montebelluna. Posti di blocco e controllo sono stati effettuati dalle pattuglie di Stazioni e Nuclei Radiomobili dei Comandi della provincia, anche con l’ausilio di un equipaggio a bordo di elicottero del 14° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Belluno che ha sorvolato dall’alto le zone di operazioni.

A Treviso, una decina i militari impegnati, controllati 26 autoveicoli e 36 persone con una sanzione al codice della strada elevata e uno straniero irregolare sul territorio nazionale sul cui conto sono in corso ulteriori approfondimenti. A Mogliano Veneto, i militari del locale comando Arma hanno deferito in stato di libertà per porto ingiustificato di strumenti atti a offendere un cittadino moldavo classe 1989 poiché sorpreso, in via Altinia alle ore 00.30 circa, alla guida di autovettura Chevrolet in atteggiamento sospetto. Sottoposto a perquisizione personale e veicolare, lo straniero è stato trovato in possesso di un coltello a scatto e serramanico della lunghezza complessiva di 28 cm, una tronchese della lunghezza complessiva di 20 cm ed altri oggetti atti ad offendere, tutti posti in sequestro.

