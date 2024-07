Controlli sulle strade nel week end, quattro patenti ritirate in tutta la Marca

Treviso, Mogliano Veneto, Casale sul Sile, Roncade e Castelfranco Veneto: queste le località dove negli ultimi giorni i militari dell’Arma hanno intensificato la propria presenza: una quarantina i carabinieri impiegati che hanno proceduto al controllo di circa 180 veicoli con più di 200 soggetti identificati. Una decina i controlli ad esercizi pubblici senza che siano state ravvisate situazioni di illegalità. A Casale sul Sile è stato denunciato per guida in stato di ebrezza un 39enne che in via Vittorio Veneto, alla guida di autovettura, controllato e sottoposto ad accertamento alcolemico veniva riscontrato positivo con tasso superiore a 1.20 g/l, un 55enne, in via San Michele, riscontrato positivo con tasso superiore a 1.30 g/l; in Treviso, un 40enne cingalese è stato riscontrato positivo all’alcoltest con tasso superiore addirittura a a 2,30 g/l. A Castelfranco Veneto, denunciato un 26enne “pizzicato” alla guida di autovettura con tasso superiore a 0.80 g/l. Per tutti i trasgressori è scattato anche il ritiro della patente di guida.