Controlli anti-risse in città, 70 persone identificate sabato scorso

Nella giornata di sabato scorso, la Questura di Treviso ha predisposto un articolato servizio di Ordine Pubblico nel capoluogo, in particolare nel centro storico, sia per controllare il rispetto del divieto di assembramento sia per monitorare e prevenire atti di violenza in occasione di aggregazioni giovanili. Il servizio ha interessato all’inizio la stazione ferroviaria, dove la polizia ferroviaria ha identificato circa 70 persone, metà dei quali minori, 12 persone erano gravate da precedenti penali. Le pattuglie della Questura di Treviso, dei carabinieri, della Guardia di Finanza e della polizia locale hanno poi sottoposto a stretto controllo il centro storico, soprattutto le zone più sensibili, tra cui quella di piazza Duomo e quella di piazza Borsa, che sono più frequentate da gruppi di giovani. La rete stretta dalle Forze dell’Ordine ha impedito sul nascere ogni criticità, per cui non si sono registrati atti di violenza. I servizi proseguiranno anche nei prossimi fine settimana.