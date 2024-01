Dosi di hashish e cocaina in auto, tre giovani segnalati durante un controllo

Due automobilisti sono stati sorpresi alla guida dai carabinieri, nel fine settimana appena trascorso, in provincia di Treviso, sotto l'influenza dell'alcool. Il primo, un 61enne che a Casale sul Sile è stato riscontrato positivo con un tasso alcolemico maggiore di 2.30 gr./lt., il secondo un 24enne controllato in via Terraglio di Preganziol con tasso superiore a 1 gr./lt.. In via Noalese a Quinto di Treviso tre giovani in possesso di ridotte quantità di hashish e cocaina sono stati fermati e controllati dai militari dell'Arma a bordo di autovettura: saranno tutti segnalati alla Prefettura di Treviso come assuntori.