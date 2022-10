Halloween, l'appello di Conte: «Fare festa ma con la testa sulle spalle»

Il sindaco di Treviso è fiducioso sull'andamento del prossimo ponte del 1° novembre. Per l'occasione saranno rafforzati i controlli della polizia locale, soprattutto lungo le strade per evitare incidenti dovuti all'abuso di alcol

I prossimi giorni saranno quelli del ponte tra il week-end di fine ottobre ed il 1° novembre, dei festeggiamenti di Ognissanti e soprattutto, lunedì sera, di Halloween, evento che in passato è stato occasione per eccessi alcolici e feste sregolate da parte di giovani e giovanissimi, pretesto troppo spesso per atti di vandalismo o episodi di microcriminalità. Dopo la pausa dovuta alla pandemia tornano le feste in discoteca, quelle domestiche e il classico "dolcetto o scherzetto" dei bambini, usanza che negli ultimi due anni, caratterizzati dal Covid, sembrava essere scomparsa. In vista dei prossimi giorni i controlli da parte della polizia locale di Treviso, soprattutto lungo le strade, saranno rafforzati, proprio per prevenire incidenti stradali che sono spesso provocati proprio dall'abuso di alcol.

«Con le preoccupazioni preventive dobbiamo essere cauti, le raccomandazioni sono quelle che facevamo prima della pandemia, durante la pandemia e dopo la pandemia» ha spiegato il sindaco di Treviso, Mario Conte «ognuno di noi è responsabile dei proori comportamenti a 360 gradi e oggi ancor di più però oggi continuo ad essere un sostenitore dei giovani, quindi la mia fiducia nei loro confronti è assolutamente totale quindi sono convinto che siano giovani che sanno festeggiare e incontrarsi con testa, rispettando sè stessi e rispettando gli altri. Dopodicheè i controlli ovviamente ci saranno perchè se tra tante persone qualche maleducato o qualche spregiudicato si lascerà andare a dei comportamenti che non vanno bene, ovviamente ci saranno le forze dell'ordine pronte ad intervenire. L'obiettivo nostro è quello di divertirci tutti insieme, di far festa, farla con la testa sulle spalle e soprattutto avendo un occhio di riguardo per la salute di tutti, sia da un punto di vista stradale - ricordo che è fondamentale non mettersi alla guida in condizioni di non lucidità che possono essere dettate dagli alcolici per esempio - ma anche i comportamenti che si possono tenere alle feste, sia private che in ambiti pubblici, quindi legati a litigi e schiamazzi. Insomma cerchiamo di dare dimostrazione di responsabilità: sono convinto che preoccuparsi troppo prima non vada bene. I controlli ovviamente ci sono ma c'è anche grande fiducia e grande responsabilità da parte di tutti».

Abuso di alcool alla guida, domani in città il "Pullman azzurro" della polizia

La Polizia di Stato unitamente all’Imoco volley Conegliano, al Treviso basket e al Benetton rugby nell’ambito della campagna di sensibilizzazione di contrasto alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e/o alcoliche, a partire dalle ore 9.00 di domani 28 ottobre a Treviso, promuove un’attività di sensibilizzazione fornendo indicazioni utili sul rispetto delle norme del codice della strada e sulle dirette conseguenze dei comportamenti sbagliati durante la guida. Si potrà, indossando un’apposita maschera, sperimentare cosa vuol dire guidare in stato di alterazione per far capire a tutti quanto sia pericoloso sottovalutare le proprie condizione psicofisiche. Sarà presente il “Pullman azzurro” della Polizia di Stato, una vera e propria aula multimediale, con operatori specializzati della Polizia Stradale di Treviso e personale del Suem che proietteranno video e filmati relativi all’educazione stradale.

I mezzi anche storici stazioneranno a partire dalle ore 9.00 a Treviso in Piazza dei Signori - Piazza Indipendenza - Piazza A. Moro e saranno visitati, in differenti fasce orarie, da un centinaio di studenti degli istituti Primo LEVI di Montebelluna e Fabio Besta di Treviso. L'iniziativa è del Ministero dell’Interno che ha programmato una campagna mirata di servizi straordinari per il contrasto della guida in stato di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di stupefacenti o alcol, articolata secondo un calendario che coinvolge province dell’intero territorio nazionale. Alle ore 10.30 confluiranno in piazza le Autorità locali e tra le ore 10 e le 11 la mattinata sarà impreziosita dalla presenza di alcuni atleti nazionali delle sopra indicate squadre sportive professionistiche di Volley, Basket e Rugby.