Lavoro: nel 2023 scoperti 70 lavoratori in nero, aumentati del 30% i controlli

Su 540 lavoratori identificati, ben 69 risultavano "in nero", quasi uno ogni otto. E' certamente il dato più eclatante che emerge dal bilancio dell'attività relativa al 2023 del nucleo ispettorato dei carabinieri del lavoro di Treviso. Lo scorso anno i militari hanno ispezionato complessivamente 202 aziende, intensificando i controlli di circa il 30% rispetto all’anno 2022, con l’incremento maggiore nei settori dell’edilizia e dell’agricoltura. Sono state riscontrate oltre 300 inadempienze in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e adottati 65 provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale. Contestate complessivamente ammende e sanzioni amministrative per oltre 2,2 milioni di euro.

I controlli svolti in queste prime settimane del 2024 in 16 aziende, soprattutto in edilizia, agricoltura ma non solo, sembrano confermare chiaramente il trend dello scorso anno. Sono stati scoperti infatti 5 lavoratori in nero ed individuate numerose inadempienze in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Sospese e multate inoltre ben 7 attività imprenditoriali.

In un cantiere di Casale Sul Sile, sono state sospese le attività di due imprese edili intente a svolgere lavorazioni in quota, la prima per non aver predisposto idoneo parapetto per prevenire le cadute verso il vuoto e la seconda per non aver redatto il Piano Operativo di Sicurezza. Analogo provvedimento è stato adottato in altro cantiere edile nel Comune di Vedelago, dove i lavoratori stavano operando sul tetto senza sistemi di protezione contro il pericolo di cadute nel vuoto ed anche in questo caso il titolare non aveva provveduto a redigere il P.O.S. (piano operativo di sicurezza).

In agricoltura, sono state sospese due aziende in cui stavano operando dei lavoratori intenti nella potatura e rilegatura delle viti. In un caso, durante un controllo effettuato nel Comune di Ponte di Piave, è stata riscontrata la presenza di 3 lavoratori extracomunitari “in nero”, due dei quali irregolari sul territorio nazionale, mentre un’azienda operante a Motta di Livenza, è stata sospesa in quanto stava impiegando dei lavoratori senza aver provveduto a redigere il Documento di Valutazione de Rischi.

Sempre per la mancata redazione del D.V.R. è stata sospesa l’attività imprenditoriale di un centro massaggi gestito da cittadini cinesi, presente nel territorio del Comune di Montebelluna. Infine, all’interno di una pizzeria d’asporto sita a Mogliano Veneto, è stata riscontrata la presenza di 2 lavoratori “in nero” ed anche in questo caso è stata sospesa l’attività imprenditoriale.