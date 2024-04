Controlli con il cane antidroga Corina all'istituto Palladio

Controlli preventivi, d'intesa con i dirigenti scolastici, sono in corso in questi giorni presso varie scuole di Treviso a cura dell'Arma Territoriale, anche con il supporto del Nucleo Carabinieri Cinofili di stanza a Torreglia. Stamattina, sabato 13 aprile, accolti dalla Dirigente scolastica Anna Durigon, i carabinieri hanno fatto accesso all'istituto per geometri "Palladio": impegnato il cane antidroga "Corina" nell'ispezione di zaini, locali e parti comuni della scuola, senza che siano state rilevate criticità.

Che in quel quadrante della città ci sia una preoccupante animosità è quanto hanno constatato nella notte tra giovedì e venerdì gli agenti delle volanti della Questura che sono intervenuti per le intemperanze di un gruppetto di una decina di giovani che avrebbero posizionato alcuni bidoni in mezzo alla strada nei pressi di un cantiere di via Sant'Elena Imperatrice. I residenti hanno segnalato anche alcune transenne rovesciate, così come pure un bagno chimico spostato e danni ad alcune auto. Un uomo avrebbe ricevuto addiritura una minaccia di morte molto pesante. «Ti tagliamo la gola con una lametta» ha spiegato.