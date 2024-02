Sant'Antonino, controlli straordinari della polizia locale nel quartiere

Nuova operazione ad alto impatto della polizia locale di Treviso oggi pomeriggio, 8 febbraio, dalle ore 16 alle 19 nel quartiere di Sant’Antonino. Sei le pattuglie impegnate per un totale di 12 operatori sia in uniforme che in borghese ad effettuare controlli stradali, di sicurezza urbana, commerciali e di polizia giudiziaria. Gli agenti hanno effettuato verifiche su una sessantina i veicoli. Durante uno di questi controlli un cittadino rumeno di trent’anni residente in un comune dell’hinterland trevigiano è stato sorpreso in possesso di due coltelli senza essere in grado di giustificarne la detenzione. Per questo motivo è stato deferito all’autorità giudiziaria. Inoltre, è stato sanzionato con un verbale da 1600 euro un pubblico esercizio nei pressi di via del Mozzato per una violazione di natura commerciale sanitaria.

«Le operazioni ad alto impatto» evidenzia il comandante della polizia locale Andrea Gallo «hanno l’obiettivo di controllare in modo capillare il quartiere dove si svolge l’attività per incrementare la percezione di sicurezza da parte di residenti. Proprio un gruppo di residenti era stato incontrato qualche tempo fa e l’operazione di oggi vuole essere una risposta concreta alle varie richieste di controlli pervenute dagli abitanti di Sant’Antonino».