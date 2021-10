Cinque dosi di marijuana in tasca, scoperto dal cane "Kamikaze"

Controlli nella zona di via Roma a Treviso da parte degli agenti delle volanti, del reparto prevenzione crimine e dell'unità cinofila. Nella rete anche due stranieri che erano già stati colpiti dal foglio di via ed un latitante che è stato accompagnato in carcere

In tasca aveva cinque dosi di marijuana e 500 euro in contanti. E' stato fatale ad un gambiano di 26 anni, B.O., il fiuto infallibile del cane antidroga Kamikaze che ha supportato gli agenti della Questura di Treviso e del nucleo prevenzione crimine di Padova nei controlli che sono stati svolti ieri, 6 ottobre, nel centro storico di Treviso e in particolare nella zona di via Roma. Lo straniero è stato individuato dall'agente a quattro zampe all'interno della locale Autostazione Mom ed è tra le 61 persone individuate. Lo straniero, dopo gli accertamenti di rito in Questura, è stato denunciato in stato di libertà per il reato di detenzione ai fini di spaccio, oltre a vedersi notificare il foglio di via obbligatorio dal Comune di Treviso per la durata di tre anni.

Sempre in città la polizia ha rintracciato e denunciati due stranieri pluripregiudicati già destinatari del foglio di via obbligatorio da Treviso, mentre un terzo uomo, J.P. nigeriano di trent'anni, è risultato destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso pertanto è stato immediatamente associato alla Casa Circondariale di Treviso ove dovrà scontare una pena di 10 mesi di reclusione.