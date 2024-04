Lite furibonda tra una coppia, donna presa a calci e testate in piazza dei Signori

Triste episodio a margine della manifestazione "Arte del gusto" che si è tenuta domenica scorsa in piazza dei Signori, nel cuore del centro storico di Treviso. Una coppia ha dato vita, nel tardo pomeriggio, ad una furibonda litigata, plateale, tra gli stand durante la quale l'uomo, secondo alcuni testimoni, avrebbe aggredito la donna con calci, uno schiaffo e una testata. Intervenute in città, su richiesta della vittima, le volanti della polizia che hanno identificato lei e l'uomo che teneva peraltro in braccio una bambina. La bimba è stata posata nel passeggino solo quando ha sferrato la testata alla ex compagna, difesa dai commercianti presenti tra i banchi. «Cosa vuoi? sei una vigliacca»: avrebbe urlato lui. «Mettiti le mani in tasca»: questa la replica della donna. Il tutto sotto lo sguardo sbigottino dei presenti. La donna, rimasta illesa, per ora si è riservata di sporgere denuncia alla Questura.

«Io stavo lavorando e ho visto passare una coppia, lui aveva una bambina in braccio e stavano litigando animatamente» questa la testimonianza di alcune donne presenti all'episodio, intervistate dalla giornalista di Antenna Tre, Anna De Roberto «ad un certo punto lui ha tirato un calcio alla signora e poi gliene ha tirato un altro. A quel punto io sono uscita dallo stand dove stavo lavorando, mentre stavo andando verso gli ha tirato uno schiaffo e subito dopo una testata. Quindi sono intervenuta per dirgli di fermarsi. Lui in modo molto aggressivo mi ha risposto che ero una vigliacca perchè non sapevo cosa era successo veramente e quindi dovevo farmi i fatti miei fondamentalmente. La signora era impaurita e ha iniziato un pò a piangere, le abbiamo chiesto se voleva che chiamassimo la polizia e lei ha confermato di chiamarla e così una signora di un altro stand ha chiamato la polizia che nel frattempo è sopraggiunta. Quando gli ha tirato la testata la bambina era stata messa nel passeggino: all'inizio non piangeva, poi ha iniziato a piangere e la mamma l'ha portata via ma era già intervenuta la polizia. Sono stata raggiunta da un'altra persona di un altro stand, dalla mia socia e le persone si sono solo avvicinati, due persone anziane ci hanno dato man forte».

«Mi sono sentita schifata da quel che avevo visto e non deve succedere una cosa del genere» conclude la testimone «Lei poi, dopo aver lasciato la deposizione alla polizia è passata da noi a ringraziarci, a spiegarci com'era la sua situazione, le abbiamo consigliato di rivolgersi a delle associazioni antiviolenza e le abbiamo consigliato un avvocato penalista, visto che nel caso di violenze domestiche l'avvocato è gratuito. Glielo abbiamo detto perchè ci ha spiegato che era in difficoltà a livello economico, ci ha ringraziato e se n'è andata con l'intento di sporgere denuncia».