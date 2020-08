Bomba d'acqua a Cornuda: raffica di allagamenti, strade ridotte a fiumi

Le strade ridotte a fiumi, tra cui la principale, via Matteotti. Case, garage, esercizi commerciali, alcune ditte della zona industriale allagati. Traffico in tilt. Questi gli effetti della bomba d'acqua che poco dopo le 12.30 di oggi, martedì 4 agosto, ha colpito duramente il territorio comunale di Cornuda. Al lavoro i vigili del fuoco ma anche la protezione civile. Purtroppo questa situazione si ripete da alcuni anni: bastano alcune precipitazioni intense ed il centro del Comune finisce sott'acqua.

Il maltempo ha interessato tutta la provincia di Treviso. I vigili del fuoco, il cui centralino è stato letteralmente preso d'assalto, stanno intervenendo in decine di località colpite dal maltempo. Allagamenti si sono verificati in vari Comuni della pedemontana tra cui Chiarano e Pederobba, Cavaso, Crespano, Monfumo. A Vittorio Veneto, in via Col di Lana, la circolazione è stata bloccata dalla caduta di due alberi di un'altezza di circa 15 metri.