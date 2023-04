Camera di commercio di Treviso in lutto per la scomparsa di Corrado Zizola

«Esprimo il mio profondo cordoglio» evidenzia il Presidente Mario Pozza «per la scomparsa del dott. Corrado Zizola già Dirigente della Camera di Commercio. Una figura tecnica di grande levatura che negli anni ha saputo dare un significativo contributo nelle sue numerose e delicate mansioni svolte con assoluta dedizione e professionalità».

«Dirigente competente ed esperto, nel corso della sua carriera il dott. Corrado Zizola ha fornito» sottolinea il Segretario Generale Romano Tiozzo «le sue qualificate competenze alla Camera, partecipando all’organizzazione ed al miglioramento delle attività e dei servizi erogati all’utenza nel periodo di transizione degli anni 70 ed 80, particolarmente delicato per i fermenti sociali ed economici del tempo. Alla famiglia, ai parenti a chi con lui ha condiviso i valori del lavoro nella pubblica amministrazione, le nostre più sentite condoglianze».

La figura professionale

Inquadrato a seguito di brillante superamento di pubblico concorso nel ruolo della carriera direttiva della ex Camera di Commercio di Treviso dal 01/08/1970. Nominato Dirigente camerale gli fu affidato il servizio Anagrafi – Albi e Ruoli di categoria. Assunse il ruolo di Vice Segretario Generale dell’ente dal 01/01/1986 e nel 1996 gli furono attribuite anche le funzioni vicarie di reggenza della Segreteria Generale, funzioni peraltro espletate fin dal 1992. In relazione all’anzianità di servizio, all’esperienza ed alla professionalità acquisite fu nominato Dirigente del Settore amministrazione Interna per i servizi Ragioneria e Bilancio, Personale e Provveditorato.

Componente di innumerevoli Commissioni in particolare:

- Commissione presso il Centro Estero delle Camere di Commercio venete in qualità di responsabile dei servizi Commercio estero della Camera per gli anni dal 1974 al 1978.

- Presidenza delle riunioni per gli esami degli iscritti al Registro Esercenti Commercio dal 1995, su delega del Segretario Generale.

- Presidenza delle Commissioni di mercato costituite in conformità allo schema di Regolamento delle Commissioni per la rilevazione dei prezzi dei principali prodotti trattati sulla piazza di Treviso, nonché presidente supplente della Commissione Provinciale per il commercio su Aree Pubbliche

Rivestì anche la presidenza di innumerevoli commissioni esaminatrici per l’assunzione di personale a tempo determinato e indeterminato, e la nomina a rappresentante A.RA.N. in seno al Comitato provinciale dei Garanti per la decisione delle controversie in materia di RSU.

Si segnalano inoltre, gli incarichi di docenza nei corsi abilitanti per l’iscrizione al Registro esercenti il commercio, nel settore dei pubblici esercizi, organizzati dall ’ASCOM servizi di Treviso.