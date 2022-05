Al via a Treviso un corso di sicurezza stradale per anziani

La sicurezza stradale non ha età. Per questo è stata organizzata una serie di incontri che toccheranno tutte le zone della città: i protagonisti saranno anziani e pensionati invitati a presenziare per ripassare le regole fondamentali del Codice della Strada. Il primo incontro è previsto domani sabato 14 maggio dalle ore 10 alle 12 al Centro Anziani di via Castello d’amore.

«Siamo partiti da una semplice constatazione», spiega il Comandante della Polizia Locale, Andrea Gallo. «Alcuni incidenti stradali dove rimangono coinvolti pedoni o ciclisti sono provocati dalla scarsa conoscenza delle norme che regolano la circolazione su strada. Per questo abbiamo organizzato questi incontri rivolti a quelli che il Codice della Strada definisce utenti vulnerabili». A realizzare questo progetto il Comando di Polizia Locale e l’associazione IPA (International Police Association) di Treviso, che sarà presente con l’ex vice Comandante della Polizia Locale, Paolo Maurutto, autore di una piccola brochure che sarà distribuita a tutti i partecipanti».

«Ci sono utenti della strada che non hanno mai conseguito la patente oppure persone che hanno fatto l’esame di scuola guida ormai molti anni fa», aggiunge Gallo. «Questa sarà l’occasione, attraverso spiegazioni semplici ed accompagnate da proiezione di immagini molto didascaliche, per rinfrescare la memoria o per addirittura imparare le regole basi del Codice della Strada».

Oltre al Codice della Strada saranno fornite anche informazioni sulle regole fondamentali della cosiddetta civile convivenza, dalla raccolta rifiuti alle segnalazioni al Comando. Il secondo incontro si terrà sabato 21 maggio dalle 10 alle 12 presso la Sala riunioni “ex Circoscrizione est” di via Coghetto 1.