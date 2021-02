Positivo al Covid-19, bimbo di due anni ricoverato per polmonite

Si tratta fortunatamente una forma batterica non riconducibile al coronavirus. Smentita dall'Ulss 2 l'ipotesi di una possibile variante virale. Il piccolo non sarebbe in pericolo di vita

Un bimbo di due anni, risultato positivo al tampone del Covid-19, si trova ricoverato presso l'ospedale di Treviso in seguito ad una polmonite batterica da cui è stato colpito. Non si tratta fortunatamente di una forma virale dovuta al coronavirus. Le sue condizioni non sono fortunatamente gravi. L'Ulss 2 ha categoricamente escluso possa trattarsi, alla luce dei test svolti, di una variante del virsu, come inizialmente ipotizzato.