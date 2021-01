Pranzo al circolo sportivo con una decina di clienti, blitz della polizia

Aveva organizzato un pranzo con una decina di clienti, nel bar-ristorante attiguo al suo circolo sportivo, il "Padel" di via Salvatico a Treviso. Al titolare della struttura, un 50enne trevigiano, e agli avventori il boccone è andato decisamente di traverso: sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti della polizia che hanno sanzionato tutti i presenti per le violazioni alle norme presenti nel Dpcm. L'episodio è avvenuto sabato scorso quando, nel pomeriggio, gli agenti delle volanti hanno scoperto che all’interno del bar/ristorante annesso ai campi sportivi era in corso un servizio di somministrazione di cibi e bevande a favore di una decina di avventori, sorpresi a consumare sul posto, alcuni dei quali erano serviti direttamente ai tavoli distribuiti nell’area di pertinenza del locale stesso.

Gli agenti, dopo aver fatto interrompere l’attività ristorativa in corso con chiusura immediata del locale per 5 giorni, hanno identificato il gestore, un cinquantenne italiano, a cui è stata contestata inoltre la violazione amministrativa sancita dall’ultimo Dpcm sulla sospensione in ambito territoriale “arancione” di tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte sul posto e che prevede una sanzione pecuniaria sino a 1000 euro.

La contestazione è stata segnalata alla Prefettura di Treviso, che dovrà adesso valutare l’irrogazione della sanzione accessoria di chiusura del locale sino ad un massimo di 30 giorni, così come stabilito dalla normativa vigente. La stessa multa da 400 a 1000 euro è stata inflitta a ciascuno dei clienti trovati al momento a consumare cibi e bevande sul posto, così come espressamente vietato dal medesimo DPCM. Sono in corso ulteriori ed approfondite verifiche per accertare eventuali ulteriori sanzioni da applicare a tutti i presenti all’interno del circolo sportivo in merito all’avvenuto giustificato spostamento nell’ambito territoriale di questa provincia.