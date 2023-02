Lutto nell'associazionismo, morto a soli 55 anni ex presidente della Croce Rossa

Un grave lutto ha colpito il mondo dell'associazionismo e del volontario di Treviso. Venerdì scorso 10 febbraio, al soli 55 anni, se ne è andato Franco Agostini, storico presidente della Croce Rossa della Marca. A essergli fatale sono stati i postumi di un arresto cardiaco che lo aveva colpito nel 2015. Le conseguenze a livello cerebrale erano state importanti e avevano minato il suo fisico, tanto che da allora l'uomo era stato ricoverato in casa di riposo, prima a Pederobba e poi al Villa delle Magnolie a Monastier. A risultargli fatale è stata una infezione che lo ha colpito prima al sangue e poi ai polmoni. Mercoledì il ricovero al Ca' Foncello di Treviso ma per lui non ci sono state speranze.

Nativo di Noale, dove nel 1984 si era diplomato come elettromeccanico all'Ipsia Ponti, aveva svolto la leva in Polizia di Stato come agente ausiliario del Reparto Mobile di Padova. Da volontario era entrato in Cri nel 2000 con un diploma di Pronto soccorso e soccorso avanzato, mentre dal 2005 al 2008 è stato consigliere del Comitato Provinciale della Croce Rossa con delega alla Protezione Civile per poi passare al ruolo di vicepresidente del Consiglio direttivo dal 2007 al 2008 e dal 2009 al 2012 a quello di Commissario. Infine, nel 2012 era stato eletto alla carica di Presidente poi mantenuta fino a marzo 2015.

Agostini lascia nel dolore la moglie Barbara Bortolan, anche lei della Croce Rossa di Treviso, la mamma Teresa, il fratello Giancarlo con Rosella oltre a tanti amici ed ex colleghi. Le esequie si terranno mercoledì 15 febbraio alle ore 15.30 presso la Chiesa parrocchiale di Villorba.