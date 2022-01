Liceo da Vinci in lutto, è morta la professoressa Patrizia Casoni

"Cara Patrizia, rimarrai per sempre nei nostri cuori, nei nostri ricordi". Questo il breve messaggio pubblicato dal dirigente scolastico Mario Dalle Carbonare sul sito del liceo scientifico Da Vinci di Treviso per commemorare la professoressa Patrizia Casoni, da oltre vent'anni insegnante di inglese nell'istituto, mancata all'età di 62 anni dopo una lunga battaglia contro un male incurabile, un tumore, che non le ha lasciato scampo. La notizia si è diffusa ieri, venerdì 21 gennaio, lasciando nello sconforto colleghi e studenti che la conoscevano e ne apprezzavano la professionalità e la grande umanità. La docente aveva sempre mantenuto, fin quando le è stato possibile, grande riservatezza su quanto le stava accadendo. Il funerale si svolgerà il 25 gennaio alle 15.30 presso la chiesa di Sant'Agnese.