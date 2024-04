Con la sua bici musicale faceva cantare la città, Treviso saluta "Radiolina"

Per anni ha "sparato" la sua musica a tutto volume per le strade del centro storico di Treviso con la sua "radiobici", un mezzo su cui aveva installato casse, amplificatore, batterie e lettore cd. "Radiolina", al secolo Daniele Abalsamo, è stata una sorta di figura iconica per la città anche se il suo rapporto con alcuni i residenti, evidentemente non amanti del suo sound, alcuni giovani che a suo tempo lo hanno "bullizzato" e le forze dell'ordine (numerose le multe e le denunce per disturbo della quiete pubblica che gli sono state inflitte) non è sempre stato tra i più distesi. Qualche anno fa le volanti della polizia dovettero intervenire in città perchè alcuni ragazzi avevano gettato nel Sile la "radiobici": solo uno dei tanti aneddoti che accompagnano "Radiolina".

Venerdì scorso, 19 aprile, Daniele Abalsamo, progettista elettronico (ma anche ingegnere, costruttore di ultraleggeri, amante della moto e perfino tecnico del suomo) di origini cosentine (era nato a Senise), è stato trovato senza vita in un'abitazione popolare di Borgo Mestre in cui viveva, completamente solo, da qualche tempo dopo un lungo girovagare nelle periferie della città: per un periodo aveva vissuto addirittura in un garage di una casa popolare di viale Nazioni Unite, nel quartiere San Paolo. Il suo corpo senza vita è stato trovato da una vicina di casa, preoccupata perchè non lo vedeva da qualche giorno. "Radiolina" è stato probabilmente stroncato da un malore, forse un infarto; qualche giorno prima di essere trovato esanime Abalsamo si era sentito male mentre stava passeggiando in città, all'altezza di Ponte San Martino ma aveva poi rifiutato le cure del Suem 118. Ora la salma di "Danny Fly", come piaceva farsi chiamare sui social, giace presso l'obitorio dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso, in attesa di qualcuno che la reclami e sia celebrato un funerale. Diversamente dovrà essere il Comune a farsene carico. L'avvocato trevigiano Catia Salvalaggio ha seguito il suo caso per una decina di anni, durante i quali "Radiolina" aveva accumulato diverse denunce, tra cui alcune per resistenza a pubblico ufficiale.