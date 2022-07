Molestano i clienti dei locali della movida, scattano quattro daspo dalla Questura

Saranno sottoposti al daspo Willy e per almeno un anno non potranno entrare nei locali pubblici, soprattutto bar del centro e della periferia di Treviso, in cui era solito molestare baristi e clienti. E' il provvedimento preso dalla Questura di Treviso e in particolare dalla Divisione Anticrimine nei cofronti di quattro persone, tutti tra i 40 e i 50 anni. La misura è frutto dell'analisi delle varie segnalazioni che giungono all?Ufficio di Prevenzione Generale e alle stazioni dell?Arma dei Carabinieri della Provincia.

La Divisione anticrimine, negli ultimi giorni, ha provveduto anche a un ammonimento per atti persecutori nei confronti di un uomo responsabile di condotte di stalking nei confronti dell?ex fidanzata e ad un ammonimento per condotte di violenza domestica nei confronti di un cittadino cingalese che aveva percosso la moglie, poi soccorsa al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Infilitto anche un provvedimento di divieto di ritorno nel Comune di Morgano ad un viterbese residente a Treviso che è stato sorpreso dai carabinieri a detenere vari tipi di stupefacente destinati allo spaccio. Sempre nella settimana scorsa gli investigatori delle volanti, dopo una breve indagine, hanno denunciato un romeno cinquantenne, pluripregiudicato per furti che si è reso responsabile di un furto in abitazione. In particolare l?uomo è stato rintracciato mentre si trovava fuori provincia. Ad incastrarlo è stato un dispositivo di geolocalizzazione installato sulle cuffie di ultima generazione che aveva trafugato poco prima.

"Questo risultati vanno a sommarsi -si legge in una nota della Questura di Treviso- al quotidiano impegno profuso dagli agenti nell?attività di controllo del territorio, nell?ambito della quale sono stati sottoposti a controllo, nel corso della settimana appena trascorsa, 584 persone e 130 veicoli, anche grazie all?ausilio del Reparto Prevenzione Crimine di Padova, con la denuncia di 13 persone".