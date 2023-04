Malore nel sonno, morta insegnante di shiatsu

Sarebbe stato un improvviso malore accaduto ieri, 1 aprile, mentre dormiva a portarsi via la 63enne Anna Bortoletto, conosciuta a Treviso prima per la lunga esperienza fatta all'ufficio stampa del Teatro Comunale e poi come counselor di shiatsu, la terapia manuale di origine giapponese. Iscritta alla padovana Shiatsu ShinTai School, gestiva un proprio studio shiatsu a San Zeno.

Aveva iniziato la pratica orientale nel 1984, frequentando i corsi della scuola di Mimmo Boato. Segui la qualifica in "practioner watsu" (water shiatsu), dopo aver completato una formazione triennale con Harold Dull, l'ideatore della pratica. Poi il perfezionamento dell'arte dello shiatsu la portò a studiare con l'insegnante Yuji Yahiro. Quindi l'ulteriore passo avanti, con il titolo di operatrice professionale shiatsu conseguito alla ShinTai School di Padova sotto la guida di Claudia Beretta. Agli albori della passione, era stata pure fondatrice del circolo culturale Arci Natura "Centro Ganesha" a Carbonera, pensato con lo scopo di aiutare le persone a migliorare la qualità della vita.

Fino a fine Anni Novanta era stata collaboratrice dell'ufficio stampa del Teatro Comunale, lavorando a stretto contatto, per una decina d'anni, con il capo ufficio stampa dell'epoca, Lucio De Piccoli. Poi la chiusura del teatro le aveva suggerito di far diventare lo shiatsu un lavoro, seguendo la rotta indicata dal cuore. Anna Bortoletto lascia un figlio, Jacopo, docente universitario in Chimica in Corea del Sud, tre sorelle (Lucia, Marisa e Donatella) e il fratello Franco, cognati e nipoti. I funerali verranno celebrati la prossima settimana.