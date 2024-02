Omicidio di Anica, spunta l'ipotesi del gioco erotico finito in tragedia

Il soffocamento di Anica potrebbe essere avvenuto prima e non dopo i colpi che la 31enne di origine romena ha ricevuto al capo e che hanno contribuito alla sua morte. L'asfissia rilevata dall'esame posto mortem sarebbe stata parte di "gioco erotico" tra lei e Franco Battaggia, il 77enne imprenditore del settore ittico e proprietario della nota pescheria di Spresiano "El Tiburon", finito in carcere con l'accusa di omicidio volontario. I due avrebbero consumato un rapporto sessuale dopo l'assunzione di una o più dosi di cocaina ma la donna si sarebbe sentita male. Le lesioni alla testa, in particolare quella allo zigomo sinistro, potrebbero essere dei tentativi fatti da Battaggia, che era in preda agli effetti dello stupefacente, di farla rinvenire. Sarebbe questa una delle ipotesi ipotesi su cui sta lavorando il sostituto procuratore Valeria Peruzzo, il magistrato titolare del fascicolo sull'assassinio di Anica il cui cadavere fu trovato la mattina del 21 maggio sul greto del Piave ma che gli investigatori sono sicuri sia stata morta nel pomeriggio di giovedì 18 maggio quando la 31enne andò con Battaggia nella sua abitazione di Arcade.

Che la Panfile e Battaggia avessero un relazione sessuale sembra essere stato assodato dalle indagini che avrebbero messo in evidenza come la giovane, madre di quattro figli e residente in una casa Ater in via Ronchese a Treviso, intrattenesse un rapporto fatto di incontri occasionali con il "re del pesce". Per fugare ogni dubbio su quello che è successo nella casa del 77enne, dove Battaggia disse agli inquirenti di aver portato Anica perché doveva consegnarle la certificazione unica necessaria alla dichiarazione dei redditi, oggi 16 febbraio il pubblico ministero ha affidato l'incarico per l'effettuazione di un esame su alcuni prelievi operati subito dopo il decesso della donna. Si tratta di test tesi a riscontrare in maniera certa la quantità e il tipo di stupefacente che la 31enne potrebbe aver assunto (la relazione finale sull'esame autoptico aveva già detto che Anica aveva in corpo una quantità rilevante di cocaina) e eventuali tracce di sperma che si presume siano di Battaggia. Liquido seminale che era già stato trovato sulla biancheria intima della vittima ma di cui non era stato possibile identificare il Dna a causa della lunga permanenza in acqua (il corpo fu ritrovato in un'ansa del fiume Piave a Spresiano) che aveva distrutto ogni elemento utile per risalire al patrimonio genetico.

Battaggia, dopo il ricorso rigettato al Riesame con cui aveva tentato di contestare l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, ha cambiato avvocato affidandosi all'esperto penalista Fabio Crea. L'imprenditore ha già visto il suo legale alcuni giorni fa e lo incontrerà di nuovo in carcere (fino a pochi giorni fa divideva la cella con Bujar Fandj, il killer di Vanessa Ballan) lunedì prossimo. «Il mio assistito - ha detto Crea - è tranquillo e certo di non poter dimostrare la sua estraneità rispetto alle contestazioni mosse dalla Procura. Lui è totalmente estraneo alla morte di della Panfile». Per il 77enne “re del pesce” potrebbe esserci all'orizzonte una imputazione per omicidio preterintenzionale se venisse accertato che l'assassinio di Anica sia il risultato di un gioco erotico finito in tragedia.