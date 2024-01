Parla il compagno di Anica: «Voglio solo che venga fatta giustizia»

«Oggi è una bella giornata, la giustizia per la mia Anica è più vicina». Luigino De Biase, il 58enne che era il compagno di Anica Panfile, nasconde a fatica l'emozione e soprattutto la soddisfazione. A Franco Battaggia, il presunto assassino della 31enne da cui l'uomo aveva avuto anche un figlia, non dedica neppure una parola. Né vuole commentare ciò che esce dalla relazione conclusiva del patologo, secondo cui la donna avrebbe avuto un problema con la droga.

«E' come - dice invece - togliersi un gran peso dallo stomaco. Francamente ero un po' preoccupato per come stavano procedendo le indagini e l'accavallarsi di notizie tra cui era tornata in auge la teoria del suicidio. Ora aspetto con serenità l'esito dell'inchiesta. Cosa voglio? Solo che venga fatta giustizia, in particolare per i quattro figli di Anica e per la madre che è stata distrutta da questa storia».

Il legale che difende Luigino, l'avvocato Fabio Amadio, dice che non aveva mai perso la fiducia negli investigatori. «Si è trattato di una indagine molto lunga - spiega - ma io ho sempre voluto pensare che il caso fosse tra le priorità della Procura. E così è stato. Ora attendiamo fiduciosi gli sviluppi».