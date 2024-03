Delitto di Fiera, salgono a dieci gli imputati a processo

Diventano 10 gli imputati che il prossimo 22 marzo siederanno sul banco degli accusati per l'omicidio (in concorso) di Ragip Kolgeci, il 52enne di origine kosovara assassinato la sera del 12 ottobre del 2022 a Fiera, davanti al bar "La Musa" di viale IV Novembre. Oggi 1 marzo si è svolta l'udienza preliminare a carico del macedone 25enne Arlind Djambazoski, degli albanesi Sander Gjergji, 55enne e il 35enne Martin Gjergjin, e i kosovari Bedri Jakupi, 36enne e Besim Maxhuka, 54 anni le cui posizioni erano state stralciate per problemi di natura tecnico-giuridica. Rimangono sotto stralcio le posizioni di Djambazoski, irreperibile, e Jakupi per il quale è stato annullato l’avviso di conclusione delle indagini in quanto è stato accertato che non conosce la lingua italiana. L'avviso gli sarà notificato nella sua lingua d’origine.

All'origine di quella spedizione punitiva che costò la vita a Kolgeci forse ci sarebbe stato un debito di 500 euro che il figlio della vittima (costituitosi parte civile e assistito, così la madre e le altre tre sorelle, dall'avvocato Fabio Crea) esigeva da uno degli indagati, che sarebbe stato protetto dai due autori dell'omicidio. I dieci imputati sono anche ritenuti i responsabili (sempre in concorso) del tentato omicidio del figlio della vittima, Kastiot, e del nipote Clirim oltre a dover rispondere di lesioni personali aggravate e minacce.

Accusati principali, attualmente in custodia cautelare in carcere, sono Afrim Manxhuka, 51enne anche lui kosovaro (difeso dagli avvocati Mattia Visentin e Luigi Fadalti) e il nipote, il connazionale 32enne Valmir Gashi (difeso dall'avvocato Mario Serpico). Il primo avrebbe colpito Kolgeci all'aorta con una pugnalata data coscia sinistra mentre il secondo avrebbe finito il 52enne con una mazza data in testa.