Delitto di Fiera, è subito scontro con la Procura sulle questioni preliminari

All'origine di quella spedizione punitiva, preceduta da un incontro fra le parti che non fu per nulla risolutivo, forse ci sarebbero stati 500 euro che il figlio della vittima (costituitosi parte civile e assistito, così la madre e le altre tre sorelle, dall'avvocato Fabio Crea) esigeva da uno degli indagati, che sarebbe stato protetto dai due autori dell'omicidio. Oggi 21 febbraio, di fronte alla Corte d'Assise di Treviso è iniziato il processo a sette kosovari, tutti accusati in concorso dell'omicidio di Ragip Kolgeci, il 52enne di origine kosovara assassinato la sera del 12 ottobre del 2022 a Fiera, davanti al bar "La Musa" di viale IV Novembre. Nello stesso procedimento i sette sono anche ritenuti i responsabili (sempre in concorso) del tentato omicidio del figlio della vittima, Kastiot, e del nipote Clirim oltre a dover rispondere di lesioni personali aggravate e minacce. Imputati principali, attualmente in custodia cautelare in carcere, sono Afrim Manxhuka, 51enne anche lui kosovaro (difeso dagli avvocati Mattia Visentin e Luigi Fadalti) e il nipote, il connazionale 32enne Valmir Gashi (difeso dall'avvocato Mario Serpico). Il primo avrebbe colpito Kolgeci all'aorta con una pugnalata data coscia sinistra mentre il secondo avrebbe finito il 52enne con una mazza data in testa.

Proprio le difese di Manxhuka e Gashi hanno aperto il dibattimento con delle questioni preliminari che hanno dato il "la" ad un confronto con il pubblico ministero Valeria Peruzzo che si annuncia incandescente. L'avvocato Fadalti ha eccepito la nullità dell'atto di citazione dal momento che i testimoni nella lista citati dall'accusa dovrebbe essere considerati imputati in quanto il fatto è stato qualificato come una rissa negli atti di indagine. La conseguenza sarebbe che le loro dichiarazioni, rese agli inquirenti subito dopo i fatti, avrebbero dovuto essere fatte con la presenza di un difensore pena la loro inutilizzabilità. Inoltre il difensore di Maxhuka ha contestato alla Corte il fatto che il suo cliente non era assistito da un traduttore in quanto non capirebbe la lingua italiana. L'avvocato Serpico che rappresenta Gashi ha invece portato all'attenzione dei giudici l'indeterminatezza del capo d'imputazione in cui sarebbero riportate le condotte penalmente rilevanti senza dire chi sia responsabile di cosa.

Le eccezioni, a cui si sono associati gli altri difensori, sono state vivacemente contestate dal pubblico ministero così come anche dall'avvocato di parte civile. In particolare la Peruzzo ha evidenziato come spetti all'accusa la qualificazione del reato, cercando anche di travolgere, a colpi di sentenze della Cassazione, gli altri argomenti. Il processo è stato rinviato al 22 marzo prossimo quando la Corte scioglierà la riserva.

Intanto il prossimo 27 febbraio è in programma l'udienza preliminare per gli altri 5 indagati sempre per gli stessi reati (il macedone 25enne Arlind Djambazoski, gli albanesi Sander Gjergji, 55enne e il 35enne Martin Gjergjin, e i kosovari Bedri Jakupi, 36enne e Besim Maxhuka, 54 anni) le cui posizioni erano state stralciate per problemi di natura tecnico-giuridica. In caso di rinvio a giudizio è molto probabile che i due fascicoli vengano unificati e quindi che si celebri un solo processo.