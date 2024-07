Sgozzata dentro a un casolare abbandonato, il killer sarebbe tra i clienti abituali del sexy shop

L'assassino e Vincenza probabilmente si conoscevano. E l'ultimo appuntamento, quello in cui la donna è stata uccisa, potrebbero esserselo dato non al telefono ma di persona. Il cerchio intorno all'assassino di Vincenza Saracino, la 50enne trovata morta mercoledì scorso all'esterno di un casolare di via Maleviste a Treviso, nel quartiere di Canizzano, a poche centinaia di metri dall'abitazione dove la donna viveva insieme al marito e alla figlia, si sta stringendo. Quasi certamente la mano che ha infierito sulla 50enne, colpita almeno cinque volte al collo e la volto, sarebbe di un cliente del sexy shop di Preganziol che Vincenza gestiva insieme al marito.

Gli investigatori starebbero ricostruendo circostanze e anche il quadro generale in cui sarebbe è avvenuto il delitto. All'attenzione degli inquirenti ci sono i clienti dell'esercizio commerciale, in gran parte persone che frequentavano il sexy shop in maniera abituale. Il perché Vincenza si trovasse nel casolare in cui è stata accoltellata è per ora avvolto nel mistero ma sul suo assassino i carabinieri sembrerebbero avere le idee chiare: sarebbe un uomo, come confermerebbero le ferite - quella letale ha reciso un arteria facendo morire la Saracino soffocata nel suo stesso sangue - che sono molto profonde e inferte con una certa forza. Insieme al telefono, sottoposto all'analisi in cerca di possibili contatti avvenuti il giorno del femminicidio soprattutto via messaggio, al setaccio ci sarebbero anche le immagine delle videocamere che avrebbero ricostruito il tragitto fatto da Vincenza. E di telecamere ce ne sono anche nel sexy shop. In quelle immagini registrate, forse, c'è il volto dell'assassino.

I lividi sulle braccia e l'unghia spezzata sarebbero la prova che la donna avrebbe cercato di difendersi. Nell'autopsia, che si è svolta sabato, il patologo ha messo a referto del materiale biologico trovato sulle mani della Saracino che potrebbe risultare utilissimo per ricavare il Dna del killer anche se non vi sarebbe la certezza di poter ricavare un profilo genetico.

Probabilmente chi l'ha accoltellata con tanto violenza avrebbe messo in conto che l'appuntamento poteva finire in tragedia. Solo così si spiega il fatto che il killer si sarebbe portato il coltello con cui ha deciso di mettere fine alla vita della 50enne. Poi, avendo agito probabilmente di giorno, si sarebbe allontanato velocemente lasciando a terra il telefonino, la borsa personale di Vincenza e anche quel poco che la donna avrebbe acquistato circa mezz'ora prima al supermercato Lando di Preganziol.