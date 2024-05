Omicidio di Spresiano, forse Anica sarebbe stata drogata a sua insaputa

Drogata a sua insaputa. Poi forse avrebbe scatenato la furia del suo assassino, che l'avrebbe colpita in preda ad un raptus alla testa e quindi soffocata prima di disfarsi del corpo, presumibilmente arrotolato dentro ad un tappeto, gettandolo il cadavere sul Canale della Vittoria. Sarebbe questa la nuova ipotesi che gli inquirenti fanno sull'ultimo pomeriggio di Anica Panfile, la 31enne di origine romena trovata morta una anno fa su una ansa del fiume Piave. In carcere, accusato del suo omicidio, c'è il 77enne Franco Battaggia, imprenditore nel settore ittico, soprannominato il "re del pesce" e proprietario della notissima pescheria "El Tiburon" di Spresiano.

Secondo la Procura di Treviso il 77enne e Anica avrebbero consumato un rapporto sessuale nel pomeriggio del 18 maggio quando la donna, madre di quattro figli, scomparve nel nulla prima che il suo corpo fosse rivenuto da una pescatore a Spresiano. I due, secondo quanto è emerso dall'esame autoptico, avrebbero anche preso della cocaina.

Nei giorni scorsi è stata depositata una nuova perizia medica il cui obiettivo era non tanto quello di confermare che Anica avesse assunto lo stupefacente ma piuttosto indicare come la cocaina fosse stata entrata in circolo nel suo sangue. Il sostituto procuratore Valeria Peruzzo sospetterebbe infatti che la donna possa essere stata drogata a sua insaputa con un'assunzione avvenuta attraverso gli organi genitali. Ma la perizia, arrivata sul tavolo del pubblico ministero lunedì non avrebbe sciolto questo mistero. Per cui, al momento, che Anica abbia consumato la cocaina liberamente ma piuttosto inconsapevolmente nel corso di un rapporto intimo con Battaggia resta soltanto una mera ipotesi.

Intanto è cambiato l'avvocato che rappresenta tre dei quattro figli di Anica. I più grandi, avuti nel corso del rapporto con un uomo romeno, sono adesso rappresentati dalla veneziana Giorgia Serafini. A Marcello Stellin è rimasta la piccola di 4 anni, avuta da Luigino De Biase con cui la 31enne aveva un rapporto sentimentale. Ad assistere il compagno è l'avvocato Fabio Amadio mentre Fabio Crea è il difensore di Franco Battaggia, che al momento deve difendersi dall'imputazione di omicidio volontario aggravato dal tentativo di occultamento del cadavere.