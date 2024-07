Uccisa in un casolare abbandonato, si fa strada l'ipotesi del delitto passionale

Si fa sempre più strada l'ipotesi di omicidio passionale sul caso dell'assassinio di Vincenza Saracino, la 50enne trevigiana originaria di Molfetta trovata morta nel tardo pomeriggio del 3 luglio. Il cadavere della donna è stato rinvenuto in un capannone abbandonato in via Maleviste che si trova lontano non più di 300 metri da dove la donna viveva con il marito e la figlia di 18 anni. Vincenza è stata trucidata a colpi di coltello o di un oggetto comunque appuntito: i fendenti l'hanno raggiunta alla gola e alla mandibola. Sul corpo delle 50enne il pubblico ministero Giovanni Valmasssoi ha disposto l'autopsia che verrà effettuata nella mattinata di domani 6 luglio dal patologo Claudio Terranova, professore associato all'istituto di medicina legale dell'Università di Padova.

Gli inquirenti sono abbastanza certi che il delitto della Saracino sarebbe un femminicidio e per questo le indagini, che in un primo momento si sarebbero concentrate sul marito, vengono ora focalizzate su una ristretta cerchia di clienti del sexy shop che la donna e il coniuge gestivano a Preganziol.

I carabinieri hanno acquisito le immagini di due delle 70 telecamere presenti nell'ipermercato Lando di Preganziol dove la 50enne si era recata intorno alle 17,30. Avrebbe comperato poche cose, tra cui una bottiglia di vino, prima di dirigersi nel bar in località Sette Comuni, raggiunto intorno alle 18,15, dove era solita acquistare le sigarette. Quello è il locale pubblico dove, all'incirca tre quarti d'ora dopo, il marito sarebbe andato a cercarla non avendo più notizie di lei.

All'appuntamento con il suo assassino Vincenza, che non aveva la patente, sarebbe arrivata in bicicletta. Arrivata ad un incrocio nei pressi della sua abitazione – dove sarebbe peraltro sarebbe attiva una telecamera di video sorveglianza - avrebbe girato verso il casolare. Gli inquirenti sembrano oramai abbastanza certi che l'incontro sia stato una trappola mortale. La Saracino potrebbe aver avuto un appuntamento con il suo killer in quel luogo abbandonato da tempo. Forse il killer, magari uno spasimante forse non ricambiato, le avrebbe chiesto solo di parlare. Ma poi è scattata la follia. I due colpi sarebbero stati inferti in rapida successione, prima quello alla gola e poi alla mandibola. Vincenza avrebbe appena fatto a tempo ad abbozzare una difesa dal momento che sulle sue braccia sarebbero stati rinvenuti alcuni graffi.

Di sicuro che c'è al momento solo che l'omicidio sarebbe avvenuto nello stesso luogo in cui il corpo è stato ritrovato. A confermarlo ci sarebbe il ritrovamento degli effetti personali, la borsetta e il telefonino, e della borsa della spesa. Sul luogo inoltre non sono presenti tracce di trascinamento del corpo il che porterebbe ad escludere che la donna sia stata uccisa altrove e poi portata all'interno del casolare abbandonato. Tanto più che la bici elettrica è stata trovata nascosta in un arbusto, con il cavalletto nella posizione di parcheggio, a 20 metri dal luogo dove quasi certamente si è dipanatala tragedia.

Il telefono della donna è stato sequestrato. All'interno gli inquirenti sperano di trovare tracce di quell'ultimo appuntamento. Al lavoro anche gli specialisti della scientifica, alla caccia di tracce che sarebbero presenti sui vestiti della donna così come sulla sua bicicletta. Sul luogo della tragedia oggi è comparso un biglietto d' addio: «Ci mancherai tantissimo» accompagnato da un cuore.