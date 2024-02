Oltre 400mila euro di compensi non dichiarati, odontoiatra nel mirino delle fiamme gialle

Tra il 2017 e il 2022, grazie all'utilizzo di uno speciale software, lui e i suoi collaboratori hanno utilizzato uno doppia contabilità e in questo modo non sono stati dichiarati compensi per 408.000 euro, contabilizzando anche costi indeducibili per 285mila euro, per una complessiva maggiore base imponibile sottratta a tassazione di quasi 700 mila euro. Al centro di questa inchiesta delle fiamme gialle del comando provinciale di Treviso è finito un odontoiatra trevigiano, con studio nella Marca, nella rete dei controlli nell’ambito del contrasto ai fenomeni di evasione ed elusione fiscale da parte dei lavoratori autonomi.

Singolare è stato il metodo utilizzato dal professionista per occultare gli incassi non fatturati, di cui erano a conoscenza anche i collaboratori dello studio. Il medico, infatti, dopo aver acquistato da una società lombarda un particolare software per gestire gli appuntamenti dei clienti, le cartelle cliniche e le fatturazioni, ha utilizzato il programma per tenere una doppia contabilità, la prima coincidente con le scritture contabili esibite ai verificatori il giorno dell’avvio dell’attività di controllo, la seconda, tenuta nascosta, per registrare i compensi incassati e non fatturati.

A tale contabilità occulta si poteva accedere solo attraverso una determinata funzione presente nel software, nota al professionista e ai suoi dipendenti, la quale, richiamando un vero e proprio archivio parallelo, consentiva di visionare anche le prestazioni eseguite, incassate e per le quali non era stata emessa alcuna ricevuta fiscale. Sono stati i finanzieri del Gruppo Treviso, coadiuvati dal personale specialistico, abilitato alle ricerche informatiche con tecniche forensi, a scoprire il particolare programma di contabilità e la base dati che non era stata esibita ai finanzieri.

È stato, così, ricostruito il reale volume d’affari del professionista, tenendo anche conto di una serie di costi non inerenti, portati indebitamente in deduzione dalla base imponibile per contenere ulteriormente l’ammontare delle imposte da pagare. Le imposte sottratte a tassazione, tra Irpef e Irap, sono state determinate in 330 mila euro.

"L’attività di servizio della Guardia di Finanza di Treviso" si legge in un comunicato "è stata finalizzata a contrastare una particolare forma di evasione fiscale, realizzata con strumenti informatici insidiosi, a tutela dei lavoratori autonomi che instaurano con l’Amministrazione Finanziaria un rapporto di lealtà e collaborazione".