Commenti dei no vax dopo la morte di Paolo Giordano: querela per 196 odiatori social

«E' ora che la magistratura prenda in mano anche questa situazione». Il consigliere comunale del Pd trevigiano, l'avvocato Antonella Tocchetto, e la collega Pretty Gorza hanno presentato una querela nei confronti di 196 persone (o sarebbe meglio dire identità digitali), un gruppo di odiatori social, vicini al movimento "no vax" che un mese fa inondarono di commenti, ricolmi di parole d'odio e insulti, i post di cordoglio per la scomparsa di Paolo Giordano, architetto trevigiano di 59enne, molto conosciuto in città per il suo impegno nel sociale, mancato un mese fa a causa di un malore che lo ha colpito nella sua abitazione di Villorba, all'età di 59 anni.

"E' il karma", "Uno de meno" sono solo alcune delle frasi utilizzate dai "no vax", molti dei quali nascosti dietro profili fake. Giordano era finito nel mirino per le sue posizioni fortemente favorevoli al vaccino e di profonda riprovazione chi vi si opponeva. Idee di cui l'architetto non aveva mai fatto mistero e che esprimeva pubblicamente.

«E' ora di dire basta a queste azioni veramente gravi» spiega Antonella Tocchetto «nei confronti di chi, come i medici ma come anche gli amministratori, sono stati in prima linea sulla questione della pandemia. E' stato dimostrato che grazie ai vaccini siamo usciti da un periodo di pandemia: che ci siano ancora dei facinorosi che fanno queste azioni è di una tale gravità che consiglio anche al sindaco Conte di querelare».