"Boom" di denunce dopo il caso Cecchettin, l'esperta: «Adesso le donne hanno davvero paura»

«Nelle donne non c'è più consapevolezza: adesso il sentimento prevalente è la paura». Sabrina Favaro è un avvocato penalista specializzato nei cosiddetti reati da "codice rosso" e vanta nel suo curriculum numerose collaborazioni con i centri anti violenza del Veneto. A suo giudizio l'impennata di denunce per i reati di genere registrata a Treviso tra il 15 novembre e il 15 dicembre di quest'anno (50 querele, contro le 39 del mese precedente) ha molto a che fare con il caso di Giulia Cecchettin, la giovane studentessa padovana uccisa dall'ex fidanzato. E, si potrebbe dire, anche con quello di Vanessa Ballan, trucidata a coltellate lo scorso 19 dicembre da Bunjar Fandaj, un 40enne kossovaro con cui aveva avuto una storia.

«Il femminicidio di Giulia - spiega il legale - è avvenuto l'11 novembre. Francamente non mi sorprende il boom di segnalazioni e denunce avvenuto in seguito a Treviso così come anche nelle altre Procure quantomeno del Veneto. E' come se il delitto Cecchettin abbia rappresentato una sorta di spartiacque. C'è un prima e un dopo quel fatto. E tante donne tendono a prestare molta attenzione ai segnali diretti o indiretti e vanno a fare denuncia».

«Soprattutto lo stalking - continua - e l'attività persecutoria non sono più sottovalutate. Magari prima la vittima tendeva a sopportare in silenzio, pensava che prima o dopo quei comportamenti sarebbero cessati. Ma ci siamo tutte rese conto che non è così. Dietro a questi atteggiamenti si possono nascondere delle patologie sociali o addirittura psichiatriche che posso trasformare il petulante rompiscatole in qualche cosa di molto più pericoloso».

«Un elemento molto preoccupante - puntualizza Sabrina Favaro - è ritrovare Giulia Cecchettin nelle minacce. Dai colloqui che sono stati fatti nell'ultimo periodo molte vittime di stalking o maltrattamenti dicono chiaramente che viene fatto riferimento a Giulia con frasi del tipo "ricordati della Cecchettin", oppure "Farai la stessa fine della Cecchettin". Trovo inaudito e orribile che il nome di una vittima di femminicidio venga utilizzato da uomini violenti per fare pressioni sule loro vittime. E' un livello di barbarie a cui francamente non avrei mai pensato che si sarebbe potuti arrivare».