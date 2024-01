Una rissa e un'aggressione, la discoteca "Radika club" chiusa per dieci giorni

Due gravi episodi avvenuti all'interno del locale negli ultimi due fine settimana, una rissa tra due gruppi di giovani e un'aggressione con un coccio di bottiglia ad un avventore che ha riportato una grave ferita al collo, è costata alla discoteca "Radika club" della Fonderia, la chiusura per ben 10 giorni in base all'articolo 100 del Tulps, il testo unico di pubblica sicurezza. Ad applicare il provvedimento è stato il Questore di Treviso, Emanuela De Bernardin Stadoan, che oggi, 24 gennaio, ha firmato appunto un'ordinanza di sospensione della licenza di pubblico spettacolo e trattenimenti danzanti nonché la licenza somministrazione di alimenti e bevande della discoteca, un luogo frequentatissimo dai giovani trevigiani. Il provvedimento è stato notificato alla legale rappresentante dell’attività da parte del personale della Polizia di Stato.

Il primo grave episodio nella notte tra 12 e 13 gennaio: due gruppi di giovani, a causa di qualche bicchiere di troppo, si sono affrontati nel locale a calci e pugni, senza tuttavia riportare lesioni serie. Gli agenti delle volanti, intervenuti all'esterno della discoteca (i giovani erano stati nel frattempo accompagnati all'esterno dai buttafuori), hanno identificato cinque uomini tra i 22 e i 24 anni e per tutti è scattata una denuncia per rissa. Alcuni di loro, visibilmente alticci, riportavano sul volto i segni della lotta. L'episodio più grave è avvenuto lo scorso week end: un 25enne, residente in un Comune dell'hinterland, è stato ferito al collo da un coccio di bicchiere rotto e ha riportato una profonda ferita che avreppe potuto risultare letale. Il giovane, soccorso dal Suem 118, ha avuto una prognosi di dieci giorni mentre il suo aggressore è scappato e la polizia sta cercando in queste ore di identificarlo.

Il "Radika" ha pubblicato su Instagram una stories per avvertire gli avventori della chiusura dovuta all'episodio avvenuto lo scorso week end: l'attività riprenderà normalmente il prossimo 2 febbraio.

"Al di là di ogni possibile valutazione sul comportamento posto in essere dal gestore della discoteca e dal servizio di sicurezza ivi impiegato" si legge in un comunicato emesso dalla Questura "il provvedimento si è reso necessario oltreché in considerazione della gravità degli episodi consumatisi, anche in considerazione del breve lasso di tempo trascorso, ma altresì al fine di evitare una potenziale nuova fonte di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica dei cittadini, scaturente dalla non marginale possibilità di rivalsa da parte di ulteriori soggetti coinvolti. L’applicazione della misura è volta dunque a tutelare in primis la cittadinanza al fine di impedire il ripetersi di circostanze analoghe nonché al fine di evitare e contrastare la prosecuzione di una persistente situazione di pericolo concreto. Seguirà la messa in campo di ulteriori dispositivi ed iniziative da parte della Polizia di Stato della Questura di Treviso nei confronti dei locali ed esercizi pubblici del Trevigiano, tese a prevenire e contrastare ogni forma di illegalità, nonché a garantire in primis la sicurezza nel settore del pubblico spettacolo e della somministrazione di alimenti e bevande, al fine soprattutto a tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica".