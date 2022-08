Smartphone vietato dall'avviso orale, smascherato da un controllo della polizia

La Questura di Treviso gli aveva imposto l'avviso orale e tra le prescrizioni c'era anche quella che gli vietava di possedere apparati ricetrasmittenti tra cui appunto i dispositivi cellulari. A finire nei guai, durante un controllo svolto dagli agenti delle volanti della Questura di Treviso in centro storico, è stato nei giorni scorsi un noto pregiudicato cinquantenne che è stato trovato in possesso di uno smartphone, nonostante lo stesso fosse destinatario del provvedimento. Per questo motivo l’uomo è stato denunciato ed il telefono posto sotto sequestro.

L'episodio rientra nel potenziamento dell’attività di controllo del territorio e di contrasto alla criminalità diffusa. Gli agenti della Questura di Treviso, con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine di Padova, hanno sottoposto a controllo 229 persone e 52 veicoli e 9 esercizi commerciali; inoltre sono state denunciate in tutto, a vario titolo, ben 9 persone.

Nel pomeriggio del 22 agosto invece un equipaggio delle volanti ha rintracciato un ventenne pluripregiudicato che aveva appena messso a segno un furto presso un noto esercizio commerciale nei pressi del centro cittadino. Il giovane, dopo aver tentato di impossessarsi di un paio di scarpe, si dava alla fuga ma veniva prontamente intercettato da una Volante ed accompagnato in Questura per gli accertamenti di rito. Si accertava così che lo stesso era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari e pertanto veniva tratto in arresto per evasione ed associato presso le camere di sicurezza della Questura in attesa del giudizio direttissimo.