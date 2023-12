Aggredita dal compagno il giorno dei funerali di Vanessa, 30nne salvata dai carabinieri

«Presto, venite: il mio compagno mi ha appena aggredito». La chiamata è arrivata da un comune del Montello. E farla, il giorno dei funerali di Vanessa Ballan, la 26enne vittima di un femminicidio avvenuto il 19 dicembre scorso a Riese Pio X, è una 30enne che ha chiesto l'intervento dei carabinieri. I fatti sono accaduti nella mattinata di ieri 29 dicembre.

La donna, stando a quanto appreso, aveva appena avuto una forte discussione nel cortile di casa con il compagno al culmine della quale era stata aggredita. Per evitare il peggio, lei è scappata e si è rifugiata in auto da dove ha chiamato il 112. In pochi minuti, una pattuglia dei carabinieri è arrivata sul posto scongiurando così la possibilità che la situazione potesse degenerare. Stando a quanto s'è appreso la 30enne nell'aggressione ha rimediato qualche contusione per la quale è stato necessario un ricovero al pronto soccorso dell'ospedale di Montebelluna dove per fortuna non le hanno riscontrato nulla di grave. Ne è uscita qualche ora dopo con un certificato che con ogni probabilità entrerà a far parte del fascicolo d'indagine, qualora la donna decidesse di denunciare l'uomo.