Giovane rapinata e minacciata di morte: fermato il presunto aggressore

I carabinieri di Treviso, dopo oltre un mese di indagini sotto la direzione della locale Procura, hanno identificato e arrestato l'uomo ritenuto responsabile, lo scorso 28 aprile, di una brutale aggressione a scopo di rapina ai danni di una giovane straniera abbordata in strada.

Secondo la testimonianza della ragazza lo sconosciuto l'avrebbe abbordata in strada di notte chiedendole una prestazione sessuale a pagamento salvo poi immobilizzarla e rapinarla, minacciando di bruciarla viva se l'avesse denunciato. Grazie alla testimonianza della ragazza, i militari dell'Arma si sono messi sulle tracce dell'aggressore e, grazie alle informazioni raccolte e alle immagini delle telecamere della zona, sono riusciti a individuare il presunto responsabile, già portato in carcere a Santa Bona. Ulteriori dettagli sull'operazione verranno forniti in mattinata dal Comando provinciale dei carabinieri di Treviso.