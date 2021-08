Sequestrato carico di farmaci dopanti, 30enne denunciato

I militari del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Treviso hanno denunciato un 30enne trevigiano, incensurato. Durante un controllo l'uomo è stato trovato il possesso di un grosso quantitativo di farmaci dopanti di provenienza estera, contenenti principi attivi come oxandrolone, testosterone, metenolone e somatropina, oltre a un bilancino di precisione. Inoltre, sempre nella disponibilità del 30enne sono stati trovati cinque grammi di cocaina, una carabina non denunciata e di non libera vendita e tre coltelli a serramanico. Il tutto è stato messo sotto sequestro e segnalato all’Autorità Giudiziaria, alla quale l’uomo è stato deferito per i reati di ricettazione, detenzione di sostanze stupefacenti, porto di armi o oggetti atti ad offendere e detenzione abusiva di armi.