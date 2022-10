Halloween, task force sulle strade della Marca: via anche ai controlli antidroga

Carabinieri, polizie locale e polizia stradale, sotto il coordinamento della Prefettura di Treviso. rafforzeranno come di consueto i controlli in vista del prossimo ponte di Ognissanti che comprende la notte di Halloween, tradizionalmente caratterizzata da feste sregolate, eccessi e abuso di alcol o droghe, con molti, giovani e meno giovani, che purtroppo si metteranno alla guida in stato di alterazione, rischianto di provocare incidenti stradali. «Ci sarà un'intensificazione dei servizi di controllo, con il concorso di tutte le forze di polizia e con l'ausilio delle polizia locali, soprattutto durante il fine settimana per contrastare il fenomeno delle stragi del sabato sera e gli incidenti stradali che riguardano in particolare ahimè questa provincia» ha spiegato il Prefetto Vicario, Antonello Roccoberton «saranno dei controlli mirati per verificare l'eventuale utlizzo di sostanze alcoliche o sostanze stupefacenti e proprio per evitaare questo tipo di comportamenti per l'incolumità propria e degli altri».

Nel week end la polizia stradale di Treviso in particolare attuerà in tutta la provincia un vero e proprio giro di vite che riguarderà soprattutto l'abuso di sostanze stupefacenti da parte deglli automobilisti. In questo senso è giunto dal ministero degli Interni un laboratorio mobile forense che permetterà di accertare rapidamente eventuali alterazioni. L'assegnazione alla Marca di questo importane strumento per il prossimo fine settimana dipende anche e soprattutto dai pesanti numeri della mortalità stradale sulle strade della provincia, con 50 vittime registrate dall'inizio del 2022. I guidatori fermati nei vari posti di controllo che saranno dislocati in tutta la Marca potrebbero essere sottoposti ad alcoltest ma anche al "drogometro", un primo tampone salivare che potrebbe rivelare l'ipotetica assunzione di sostanze da parte degli automobilisti.

«I controlli del prossimo fine settimane possono contare anche sulla presenza di un laboratorio mobile forense» ha spiegato il comandante della polizia stradale di Treviso, Simone Morello «ci permette di andare a verificare immediatamente su strada la conferma della positività riscontrata con i nostri apparecchi ed il drogometro che è un test di primo livello. Per accertare lo stato di alterazione conseguente all'assunzione di droga si necessita infatti un accertamento articolato che porta ad un primo test effettuato su strada dagli operatori di polizia con un precursone che viene detto drogometro. Laddove il drogometro attesta una positività c'è la necessità di andare a confermare lo stato di alterazione in quel dato momento e quindi abbiamo il bisogno di una visita da parte del personale sanitario, da parte del medico. Il medico, a seguito di una visita, attesta o meno lo stato di alterazione. A differenza dell'alterazione conseguente all'uso o abuso di alcol, dove il legislatore ha dato dei lavori soglia se superati, si da per assodato che c'è l'alterazione, per lo stupefacente lo stato di alterazione deve essere vigente, presente in quel momento, e lo può dire soltanto un sanitario. Se il sanitario attesta lo stato di alterazione c'è la necessità di fare un secondo livello e cioè un test di conferma rispetto a quello che è stato fatto su strada». Solo le analisi sul prelievo di sangue o salivare possono confermare o meno la positività alle sostanze stupefacenti e possono portare ad una denuncia per guida in stato di alterazione. Il laboratorio analisi mobile permette di fare tutto ciò su strada.

Mobilitati anche i carabinieri, come ha sottolineato in mattinata il comandante provinciale dell'Arma, il colonnello Massimo Ribaudo, a margine della presentazione del calendario storico dell'Arma.

Oggi, 28 ottobre, in piazza Indipendenza a Treviso, si è svolta una manifestazione di sensibilizzazione alla guida sicura, alla presenza di alcuni agenti della polizia stradale e con il "pullman azzurro" della polizia. Vi hanno preso parte ben 120 studenti delle scuole superiori Levi di Montebelluna e Besta di Treviso che hanno testato un simulatore che fa sperimentare la guida sotto alterazione. Presenti anche alcuni veicoli storici. E' una delle iniziative previste dal tavolo permamente sulla sicurezza stradale varato un mese fa dalla provincia di Treviso che vede collaborare Enti, forze dell'ordine e Uls 2. All'evento di oggi hanno preso parte anche alcuni sportivi di Imoco vollet, Treviso basket e Benetton rugby. Come ha spiegato il consigliere provinciale Roberto Fava, coordinatore del progetto.