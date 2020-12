«C'è un pacco per lei»: erano sei chili di marijuana

«C'è un pacco per lei». Peccato che dentro ci fossero 5 chili e 800 grammi di marijuana e che dietro al corriere stava una macchina dei carabinieri, che la momento della consegna ha fatto scattare la trappola. Così un giovane trevigiano, A.W. 22enne di Treviso, è stato arrestato per detenzione di stupefacenti. Oggi il ragazzo, che si è fatto 40 giorni di custodia cautelare in carcere, ha patteggiato 1 anno e 5 mesi, difeso dall'avvocato Marco Serena.

I fatti risalgono la maggio scorso. Siamo ancora in tempo di lockdown e A.W ha perduto il lavoro, una occupazione stagionale. Sarebbe questo il motivo per cui il 22enne, incensurato, accetta per 500 euro quel "lavoretto" facile: ricevere un pacco proveniente dalla Spagna e rispedirlo al destinatario finale. Ma evidentemente la società che aveva in carico la spedizione ha dei sospetti e, al momento di fare la consegna, fa una segnalazione ai Carabinieri, che ci mettono un attimo ad identificare la droga. Il furgone del corriere va quindi a Treviso ma è seguito da una macchina con dentro i militari dell'arma che, al momento della consegna, fanno scattare le manette.

Al giovane viene anche sequestrata l'auto con cui ci sarebbe dovuto recare a fare, sua volta, il secondo invio. Del mittente spagnolo neppure l'ombra, così come di coloro che avrebbero dovuto ricevere alla fine il pacco dentro la marijuana.