Spacciava hashish sul Terraglio, richiedente asilo fermato dalla polizia

Aveva con sè tre confezioni di hashish e una bella somma di denaro che si è guadagnato con la sua attività di spacciatore. A finire in manette un cittadino siriano di 30 anni che è stato arrestato nella notte del 7 luglio scorso dagli agenti della squadra volante della Questura di Treviso. Lo straniero, in transito su strada Terraglio, deve rispondere di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Insospettiti dall’orario e dall’atteggiamento dell’uomo, gli agenti lo hanno fermato e controllato, scovando droga e denaro. Il giovane riusciva con uno scatto repentino a sottrarsi alla presa degli operatori per tentare una rocambolesca fuga attraverso i campi coltivati limitrofi, per essere poi bloccato dopo alcune centinaia di metri grazie anche al prezioso ausilio di una pattuglia dell’Arma dei Carabinieri che si trovava a transitare in zona. Tratto in arresto l’uomo in sede di convalida ha patteggiato una pena di un anno e quattro mesi.