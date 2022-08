Pacco di "droga dello stupro" ordinato in Olanda: arrestato un trevigiano

Ha ordinato su un sito web olandese un pacco di Gbl, la cosìdetta "droga dello stupro". Dopo la consegna, avvenuta qualche giorno fa da parte di un normale corriere espresso, ha ricevuto la sivita degli agenti della squadra mobile di Treviso che gli hanno sequestrato, al termine di una perquisizione domiciliare, un flacone in plastica che conteneva la sostanza illecita, dal peso di 300 grammi circa. Si sarebbero potute ricavare almeno 450 dosi.

Ad essere arrestato, qualche giorno fa, è stato un 49enne residente in provincia di Treviso, senza nessun precedente alle spalle. L'uomo, il cui arresto è già stato convalidato e ora si trova a piede libero, dovrà rispondere del reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope.

I poliziotti, che hanno osservato le attività dell'uomo per alcuni giorni, dopo aver ricevuto informazioni in merito al possibile arrivo della sostanza stupefacente a mezzo corriere hanno notato l'uomo mentre ritirava un pacco presso la propria abitazione. A quel punto gli agenti della squadra mobile sono intervenuti e hanno rinvenuto all'interno del pacco, proveniente dall?Olanda, la sostanza stupefacente.

La droga sequestrata al 49enne si presenta inodore ed incolore, tanto da poter essere utilizzata somministrata e mescolata in qualsiasi bevanda, risulta assumere un elevato potenziale di pericolosità poiché tale prodotto chimico, per la facilità di assunzione e per il ridotto quantitativo della singola dose, può essere somministrato all?insaputa dell?assuntore. "Tra le gravi conseguenze collaterali" spiega la Questura in un comunicato "vengono altresì riscontrati frequenti effetti allucinogeni, ipnotici, dissociativi con perdita delle capacità razionali, tanto da essere conosciuta come la ?droga dello stupro?. Questa sostanza facilmente reperibile on line rispetto ad altre sostanze illecite, infatti viene così comunemente chiamata perché nel corso degli anni è stata molte volte utilizzata per commettere violenze sessuali in quanto, per la sua consistenza può essere facilmente disciolta in cocktail e bevande".